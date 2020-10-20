Москва, , 09:52 — REGNUM Во вторник, 20 октября, внутренний валютный рынок ждет нейтральное открытие. Курс доллара начнет день с отметки в 77,65 руб., курс евро — с 91,40 руб. — где они завершали накануне торги. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он отметил, что участники рынка занимают выжидательные позиции в отсутствие определенности в переговорах по новому пакету стимулов и выходу Великобритании из ЕС, не торопясь погружаться в пессимизм по поводу дальнейшего усугубления эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. По рублю остается базовым сценарий возобновления коррекционного роста с возвратом в ближайшие дни курса доллара к 76,60 руб., курса евро — к 90,35 руб. Сегодня важных событий не ожидается, добавил эксперт.

По его словам, не дает явных сигналов и рынок энергоносителей, где наблюдается равенство сил покупателей и продавцов. Завершившаяся в понедельник встреча комитета ОПЕК+ отразила обеспокоенность влияния «второй волны» коронавирусной инфекции на глобальное потребление (власти многих стран вынуждены возвращаться к введению ограничительных мер). Участники объединения вынуждены констатировать, что восстановление спроса замедлилось и возросла неопределенность дальнейшей динамики. В то же время их готовность действовать проактивно и сохранение дефицита поставок способствуют удержанию котировок в диапазоне $42−43 пятый день кряду.

Коган добавил, что в динамике рубля начинает больше превалировать влияние внутренних факторов. В следующий понедельник в рамках налогового периода предстоит уплата НДС и НДПИ. На фоне уменьшения торговой активности больший эффект оказывают продажи Банком России иностранной валюты из расчета 5,8 млрд рублей по бюджетному правилу и вдвое меньшей величины — от сделки по продаже Сбербанка. В целом рубль выглядит перепроданным относительно прочих валют стран с развивающейся экономикой из-за возросшей геополитической премии. Санкции из-за Алексея Навального не имели секторального характера и не затронули «Северный поток — 2». До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, отметил он.

Тем не менее, считает Коган, общая неопределенность на рынке, которая может остаться превалирующей из-за отсутствия прогресса в принятии Конгрессом США нового пакета стимулов, а также близость президентских выборов США, где победу может одержать кандидат от демократов Джо Байден, пообещавший ввести «адские санкции», способны ограничить желание покупать нацвалюту.