Москва, , 09:50 — REGNUM Не имея возможности менять в глобальном стратегическом масштабе сложившуюся экономическую систему, российские ведомства и чиновники заняты мелкими, хаотичными, иной раз бессмысленными действиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил член Политсовета Ростовского регионального отделения, учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал жалобы иностранных инвесторов на слишком частое изменение российского законодательства.

«Претензии иностранных предпринимателей, безусловно, обоснованы. За последние несколько лет мы пережили несколько слияний ФНС и Фондов обязательного страхования, когда был единый соцналог, потом его разделили, потом опять обязали платить всю сумму в ФНС, опять разделили платежи по Фондам. Введение «Платона», дополнительных отчислений в Пенсионный фонд для ИП, ликвидация ЕНВД, введение акциза на бензин при действующем транспортном налоге», — сказал Мурзаев. — Торопливость при принятии некоторых решений иногда просто поражает, когда никто всерьез не оценивает последствия осуществляемых действий».

Как подчеркнул эксперт, например, решение о повышении НДС просто продавили, не обсуждая его последствий для экономики и населения, просто потому, что так кто-то решил.

«Некоторые меры производят впечатление имитации бурной деятельности при нулевом результате, — посетовал Мурзаев. — Создается впечатление, что левая рука не соображает, что делает вообще, а правая живет своей собственной насыщенной жизнью. Поэтому левая рука поднимает налоги и различные сборы, выкачивая деньги из экономики и складируя их в различных фондах. А правая занимается раздачей крох из этих фондов в виде якобы помощи и поддержки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи заявил о том, что ведение бизнеса в России превращается в рулетку.