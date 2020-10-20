Москва, , 09:52 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России был продан 91 новый электрокар, что в четыре раза больше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что продажи новых электрокаров в РФ растут третий месяц подряд. Так, в июле текущего года они выросли на 17%, а в августе — на 62%.

По мнению специалистов агентства, такой большой рост сегмента электрокаров связан с выходом на российский рынок новой модели Audi e-tron. Около трети (30%) продаж электромобилей в стране пришлось именно на этот кроссовер. В количественном выражении это составляет 27 экземпляров.

Чуть менее популярными в прошлом месяце были электромобили Nissan Leaf и Tesla Model 3. Их российские автолюбители приобрели по 20 единиц. Следом идут кроссоверы Tesla Model X — 10 экземпляров. Далее идёт Jaguar I-Pace. Эту модель купили девять человек.

Кроме того, в сентябре жители России приобрели три электромобиля Tesla Model S и по одному Hyundai Ioniq и Renault Twizy.

Ранее аналитики компании Transport & Environment обнародовали исследование, согласно которому в 2020 году реализация электромобилей и подключаемых гибридов в странах ЕС втрое превысит показатель продаж годичной давности.

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