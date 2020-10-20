Пекин, , 09:25 — REGNUM Лидером рейтинга наиболее богатых в Китае людей, составленный деловым изданием Hurun (китайский аналог журнала Forbes), в 2020 году стал основатель самой крупной в мире компании в интернет-торговле Alibaba 56-летний Джек Ма (китайское имя — Ма Юнь). Об этом 20 октября сообщается на сайте издания.

Уточняется, что состояние основателя Alibaba экспертами Hurun было оценено в $58,8 млрд.

Вторым в списке богатейших в Китае людей стал 49-летний глава совета директоров телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн, чье состояние оценивается в $57,4 млрд. Третье место в рейтинге нынешнего года занял владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 66-летний Чжан Шаньшань, состояние которого было оценено в $53,7 млрд.

«В этом году зафиксирован самый большой рост богатства за 22 года существования рейтинга богатейших людей Китая Hurun. Подъем на фондовых рынках и шквал новых листингов привели к тому, что за прошедший год в Китае каждую неделю появлялось по пять новых долларовых миллиардеров. Мир еще никогда не видел создания такого богатства всего за один год», — приводит издание слова основателя этих исследований Руперта Хоогеверфа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics стала лучшим работодателем мира 2020 года по версии американского журнала Forbes.