Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM СП «КамАЗ Инжиниринг» запустило в Казахстане производство грузовых машин поколения К4 — КамАЗ-5490 и КамАЗ-65 206. Об этом сообщается на официальном сайте ПАО «КамАЗ».

На данный момент собрано 15 экземпляров модели КамАЗ-5490 и две машины КамАЗ-65 206. В Казахстане именно на эти модели имеется высокий спрос.

«Первые шесть автомобилей КАМАЗ-5490 уже поставлены малому и среднему бизнесу в рассрочку сроком до 36 месяцев, с первоначальным взносом от 10% и фиксированной ставкой 12% годовых в тенге», — говорится в сообщении компании.

В ПАО «КамАЗ» отметили, что в компании планируют на следующий год увеличить выпуск этих грузовых автомобилей до 100 экземпляров в год. Кроме того, руководство СП намерено начать сборку бортового грузовика КАМАЗ-65 207, а также магистрального тягача КАМАЗ 54 901.

Ранее в России началось тестирование нового карьерного самосвала КамАЗ-65 805 («Атлант»). Он стал первым карьерным самосвалом компании. Автомобиль укомплектован 12-литровым мотором КамАЗ-910.11 производительностью 500 л. с.

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