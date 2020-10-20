Пекин, , 09:09 — REGNUM На прежнем уровне сохранил свою базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) Народный банк Китая. Об этом 20 октября свидетельствуют данные на сайте китайского регулятора.

Уточняется, что годовая LPR оставлена на уровне 3,85%, при этом в последний раз данная ставка была снижена в апреле нынешнего года.

При этом ранее стало известно, что Народный банк Китая оставил ставку по пятилетним кредитам на уровне 4,65%.

Отметим, ставка LPR стала новым бенчмарком летом 2019 года после проведения Народным банком КНР реформы процентных ставок, а в конце минувшего года китайский Центробанк с 2020 года дал указание банкам ориентироваться на LPR для определения ставок при выдаче новых кредитов и привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.