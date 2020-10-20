Габороне, , 09:07 — REGNUM Строительство моста Казунгула через реку Замбези на границе Замбии и Ботсваны завершено, объект готов к использованию. Об этом сообщает ВВС Africa.

Строительство объекта стоимостью $259 млн было начато в 2014 году. Автомобильный и железнодорожный мост ускорит перемещение товаров и людей в регионе Сообщества развития Юга Африки (САДК).

Министр инфраструктуры Замбии Винсент Мвале заявил, что мост сократит время в пути от Замбии до Ботсваны с нескольких дней до нескольких часов.

«Мы очень рады, что этот современный мост был достроен, и мне сообщили, что этот объект сократит транзитное время для большегрузных транспортных средств между Замбией и Ботсваной с более чем трех дней до всего лишь двух часов. Это большая веха в развитии торговли и региональной интеграции», — сказал Мвале.

Проект был построен компанией Daewoo Engineering and Construction из Южной Кореи.