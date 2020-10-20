Ханты-Мансийск, , 09:04 — REGNUM Югра на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» представит 15 проектов. Среди них есть как проверенные практикой, так и те, которые ждут воплощения, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На региональном этапе в режиме видеоконференцсвязи были представлены экспертам, в число которых вошли общественники, представители бизнеса и власти, 139 идей. На всероссийский форум отобрано лишь 15 из них.

«Для нас важно, чтобы у человека была идея, которую он хочет продвигать, а агентство поможет выстроить партнёрство», — сообщил во время защиты югорских проектов заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозёров.

Тем временем директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис анонсировал создание в Югре собственного реестра инициатив, своеобразного банка идей жителей автономного округа.

«Так мы поймём, насколько возможно будет воплотить в жизнь ту или иную идею жителя Югры», — отметил Николай Милькис.

Сбор идей на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени» проходил по семи направлениям: новые идеи для бизнеса, городского развития, новые компетенции, новая молодёжная повестка, социальная стратегия, технологическая стратегия и современная экономика.

На финальном этапе форума в Сочи, который состоится 11−12 ноября в Сочи, будут представлены следующие проекты из Ханты-Мансийского округа: «ОнкоSTOP: консультант пациента» Эльдара Беляева, «Марафон благоустройства» Оксаны Антонюк, «Агропарк/Агрокластер» Сергея Половика, «Внедрение системы корпоративного образования, повышения квалификации молодых педагогов образовательных организаций «Молодой педагог Югры. Формула успеха» Елены Верховской, «Спортзал без крыши» Юлии Савельевой, «Единая информационная туристская платформа Югры» Владиславы Вишневской, «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность» Людмилы Панчетовской, «Проведение фестиваля добровольцев (волонтеров) сферы социальной защиты и социального обслуживания Югры» Элевтерии Иосифовой, «Одна голова хороша, а полторы лучше: искусственный интеллект в борьбе с тромбозами вен» Юрия Густелёва, «Изменение делового климата Российской Федерации» Алексея Сафиоллина, «Беговые дорожки городам России» Тимура Фаляхова, «Культурно — Спортивный кластер «СпортЗавод» Александра Посохова, «Туристические деревни России, Деревенский Тайм-шер» Василия Сочилина, «IТ-Деревня (IТ-Стойбище)» Василия Пяка и «Смотри на жизнь по-новому» Елизаветы Спицыной.

В ходе всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» в каждом тематическом направлении будут определены по 10−13 наиболее значимых инициатив России. Сто избранных проектов будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

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