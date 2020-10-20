Махачкала, , 09:01 — REGNUM Аграрии Дагестана планируют собрать в 2020 году рекордный для республики урожай риса — около 115 тыс. тонн. Об этом накануне, 19 октября, на совещании по обсуждению приоритетных направлений развития сельского хозяйства Дагестана с участием первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова сообщил вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Зампредседателя правительства Дагестана, курирующий агропромышленный комплекс республики, отметил, что в прошлом году в регионе был получен рекордный урожай риса в объеме 95,2 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был установлен в 1987 году — 89 тыс. тонн.

«Ожидаемый урожай в этом году составляет 115 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом», — сообщил вице-премьер, добавив что с развитием сырьевой базы рисоводства в Дагестане параллельно развивается и переработка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане было открыто три рисоперерабатывающих производства. Они расположены в непосредственной близости от рисовых чеков в Кизлярском районе и, по данным властей, способны переработать около 50% производимого в регионе риса-сырца.