Москва, , 08:51 — REGNUM В России было зафиксировано подорожание четырёх моделей немецкой марки Volkswagen. Об этом 20 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Цены в октябре выросли на большую часть версий кроссовера Tiguan, подорожал новый лифтбэк Polo, седан Jetta и кроссовер Touareg. Данные модели подорожали на 20 — 48 тыс. рублей или на 0,8 — 3,2% по сравнению с прежней ценой.

Наименьшую прибавку в размере 20 тыс. рублей получил Tiguan. Теперь в России он продается по цене от 1 779 000 до 2 809 000 рублей.

Базовая версия нового лифтбэка Polo стоит теперь 847 900 рублей, а максимальная — 1 264 900 рублей. Диапазон цен на седан Jetta теперь составляет от 1 552 000 до 1 927 000 рублей.

Больше всего подорожал кроссовер Touareg. Он стал стоить дороже на 48 тыс. рублей. Продается теперь Touareg по цене от 3 847 000 до 5 457 000 рублей.

Напомним, последний раз цены на Polo, Tiguan и Touareg изменялись в сентябре. Тогда данные модели подорожали на 20−150 тыс. рублей.

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