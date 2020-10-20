Москва, , 08:33 — REGNUM Цены на сырое подсолнечное масло в России взлетели до рекордных значений. Как следует из материалов аналитического центра «Совэкон», за неделю стоимость повысилась в среднем на 6,6% — до 74 175 рублей за тонну.

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«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает», — говорится в сообщении центра.

Причиной такого подорожания, по словам аналитиков, стал новый скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Также на 4,66% выросла и стоимость подсолнечника.

«Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1375 рублей, до 30 875 руб./ т (без НДС)», — приводит ТАСС текст сообщения.

Эксперты отмечают, что на рынке подсолнечника в целом прогнозируется сохранение «повышательной динамики». Это явление будет происходить на фоне побивших рекорд цен на масло и оживления закупок маслозаводов, подчеркнули аналитики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре аналитики центра «Совэконом» заявляли, что серьёзный неурожай подсолнечника в 2020 году может вызвать подорожание семечек в России минимум на 20% и соответствующий ему рост цен на подсолнечное масло. По прогнозам, Россия соберёт 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлого года. Такой показатель сбора семян подсолнечника окажется самым низким с 2017 года, когда в России было собрано 10,5 млн тонн.

Добавим, что после таких прогнозов ФАС провела ретроспективный анализ цен на рынке подсолнечника и подсолнечного масла и пришла к выводу, что причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России нет.