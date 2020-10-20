Москва, , 08:16 — REGNUM С сентября 2014 года по сентябрь 2020 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 67%. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что за последние шесть лет рост стоимости машин на российском рынке не смог сравниться с величиной падения курса рубля по отношению к мировым валютам: он значительно отстает.

Так, рубль упал по отношению к американскому доллару вдвое. Евро и китайский юань выросли по отношению к российской валюте более чем на 80%. По мнению специалистов агентства, всё это говорит о том, что, вероятностно, стоимость новых машин будет продолжать увеличиваться.

Отмечается, что наиболее ощутимое повышение стоимости авто происходило в первом полугодии 2016 и 2017 годов. В начале 2019 года автокомпании продолжили повышение цен на свои модели, компенсируя повышение ставки НДС до 20%.

Напомним, в октябре 2020 года в России было зафиксировано повышение стоимости четырёх моделей Hyundai. Они стали стоить дороже на 5 — 30 тыс. рублей (на 0,4 — 1,6% по сравнению с прежней стоимостью).

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