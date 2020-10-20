Самара, , 08:12 — REGNUM Вопрос о переводе сотрудников учреждений в возрасте 65 лет и старше на дистанционный формат работы планируют рассмотреть на следующем заседании оперативного штаба в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, кроме того будет рассмотрен вопрос и о соблюдении обязательной самоизоляции для граждан старшего возраста. В настоящее время данная мера носит рекомендательный характер, но руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова предложила сделать ее обязательной.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать данный вопрос. Помимо этого, он дал поручение привлечь к обсуждению перевода на дистанционный режим работы пожилых сотрудников Союз работодателей и профсоюзы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 19 октября в регионе было выявлено всего 14 134 случая заражения коронавирусом. При этом справились с ним 11 043 человека.