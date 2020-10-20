Омск, , 08:03 — REGNUM В Омской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в региональном правительстве.

Обмолочено около 2 млн га — 100% от плана. Намолочено 3 млн 84 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га.

Подходит к завершению уборка масличных культур (97,6% от плана) и овощей (98,6%). Завершилась уборка картофеля. Валовый сбор картофеля — 371,7 тыс. тонн при урожайности 168,9 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Башкирии в текущем году намолотили рекордное количество зерна.

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