Москва, , 08:00 — REGNUM Предложение снять нагрузку на бедных граждан России, связную с оплатой жилищно-коммунальных услуг, выдвинул Общероссийский народный фронт (ОНФ) премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия».

Согласно инициативе, семьям, в которых доход на человека равен или находится ниже уровня прожиточного минимума, должна выплачиваться компенсация по этой части расходов.

По словам замглавы исполкома ОНФ Арсения Беленького, на сегодняшний день малообеспеченные получают такую субсидию лишь в том случае, если доля расходов на ЖКУ среди всех семейных трат превышает предельно допустимую величину.

Так, в 35 субъектах РФ ее размер составляет 22%. Еще в 29 регионах размер этой ставки варьируется с 22% до более низких, в зависимости от категорий граждан. В остальных субъектах указанный показатель меньше 22%.

Авторы инициативы считают, что сложившаяся ситуация противоречит Конституции России, гарантирующей равные права граждан независимо от места жительства. По подсчетам, на указанные выплаты из бюджета необходимо будет выделять около 140 млрд рублей в год.

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