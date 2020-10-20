Красноярск, , 05:20 — REGNUM В Красноярском крае ситуация с распространением коронавируса является сложной, но контролируемой. Об этом 19 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса заявил красноярский губернатор Александр Усс.

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Усс подчеркнул, что в целом в крае медучреждения готовы к работе в условиях подъёма заболеваемости. Однако ситуацию осложняет то, что жители региона «устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по итогам заседания муниципалитетам рекомендовано продолжить проверки на объектах общественного питания, торговли, транспорта и так далее. Также рекомендовано ужесточить меры ответственности для нарушителей ограничений. Остаётся под запретом работа ночных клубов. Работодателям рекомендуют перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.

«В весенний и летний периоды у нас была серьёзная практика закрытия предприятий, которые нарушали требования, снятия автобусов с линий. Жёсткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей», — прокомментировал красноярский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в Красноярском крае было выявлено 23 194 носителя коронавируса.

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