Москва, , 03:57 — REGNUM Долги компании «Востокуголь» выросли после того как арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Сибирский антрацит». Если вердикт не будет обжалован, то ООО «УК «Востокуголь», входившее в группу «Аллтек» погибшего миллиардера Дмитрия Босова, должно будет выплатить более 75,8 млн рублей. Группа «Аллтек» при этом является контролирующим акционером группы «Сибантрацит», передаёт ИА REGNUM.

Судья Каленюк удовлетворила иск «Сибантрацита» о взыскании с ООО «УК «Востокуголь» «75 877 049 руб. 18 коп., в том числе суммы займа в размере 75 000 000 рублей, процентов за пользование суммой займа, начисленных за период с 17.04.2020 по 31.07.2020 в размере 877 049 рублей 18 копеек». Также было решено «продолжить начисление процентов на сумму основного долга, начиная с 01.08.2020 по день фактического исполнения обязательства по возврату суммы займа».

Напомним, группа «Сибантрацит», как и «Востокуголь», входят в группу «Аллтек», созданную погибшим в мае 2020 года Дмитрием Босовым. После смерти бизнесмена в судах начались корпоративные споры, в которых принят участие бизнес-партнёр Босова — Александр Исаев. Последний через суд вернул себе право на 50% доли в ООО «УК «Востокуголь». После этого ООО обратилось в арбитраж с заявлением о собственном банкротстве, заявив просроченный долг в размере 161,5 млн рублей в качестве обоснования. 19 ноября начнутся слушания по банкротному делу.