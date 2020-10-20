Севастополь, , 03:32 — REGNUM Арбитраж Севастополя признал банкротный иск к ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» необоснованным и прекратил производство по делу в отношении предприятия, которое подконтрольно Минобороны России. Вердикт суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован в порядке апелляционного производства в течение десяти дней со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Судья Звягольская признала претензии АО «Научно производственное объединение «Волго» из Москвы необоснованными и отказала во введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения. Заявителю вернули 6 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, завод-ответчик работает в сфере ремонта судов ВМФ с 1945 года. Компания-истец является банкротом, а сумма заявленных претензий к ФГУП превышала 36 млн рублей.

Финансовые претензии к ФГУП на сегодня также есть и у ярославского АО «Судостроительный завод «Вымпел», которое подало иск на 962 292,2 рубля, а также ряда иных компаний.