Санкт-Петербург, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января 2021 года приступит к рассмотрению многомиллионного иска АО «М-Лизинг», которое числится в стадии ликвидации. Ответчиком по делу является авиакомпания «Россия». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от московской компании, работавшей с 2006 года в сфере финансовой аренды, поступило в суд 9 октября, а 16 октября дело приняла к производству судья Киселева.

С ответчика пытаются взыскать 81 717 394,15 рубля.

Компания-истец была учреждена Мусой Арсамаковым 14 лет назад и с августа 2020 года числится в стадии ликвидации. Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот».