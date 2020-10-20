Москва, , 02:27 — REGNUM Стоимость подсолнечного масла в России увечилась до 74 175 рублей за тонну, побив предыдущий рекорд в 71 тысячу рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Совэкон», специализирующееся на исследовании аграрных рынков.

Кроме того, был зарегистрирован рост цены на подсолнечник — на 1 375 рублей за тонну. Так, его стоимость составила 30 875 рублей. Эксперты связывают резкое увеличение цен на рынке с активным развитием масличного комплекса в мире. Они считают, что из-за этого рост цен на рынке подсолнечника продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября онлайн-издание «СовЭкон» предупреждало о возможном росте цен на подсолнечное масло и семечки из-за неурожая в РФ.

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