Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит завершили торги 19 октября в «красной зоне» на фоне заявлений о невозможности заключения до выборов сделки между Белым домом и Конгрессом по пакету помощи экономике США.

Уолл-стрит Benoît Prieur

К концу торгов индекс Dow Jones опустился на 410,89 пункта (1,44%), до 28 195,42 пункта. Диапазон Dow составил 28 139,40 — 28 711,93 пункта.

S&P 500 упал на 56,58 пункта (1,62%), до 3427,23 пункта, диапазон — от 3419,80 до 3501,80 пункта. Nasdaq упал на 192,67 пункта (1,65%), до 11 478,88 пункта, диапазон — от 11 454,57 до 11 778,11 пункта.

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