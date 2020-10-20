Ханты-Мансийск, , 00:00 — REGNUM После дорожной аварии в Югре, в которой пострадали вахтовики, Росстандарт сообщил об ограничении выпуска в обращение колёсных транспортных средств типов 3284, 32 841, 32 842 на базе «ГАЗ 3308», изготовителем которых является ООО «Крона-НН». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Напомним, в Ханты-Мансийском округе 4 июня 2020 года по причине практически полного разрушения кузова-фургона «вахтовки», шестеро человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе проверки транспортного средства было выявлено его несоответствие требованиям, установленным ТР ТС 018/2011 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» по следующим пунктам: эффективность тормозных систем; оснащение устройствами непрямого обзора и устройствами ограничения максимальной скорости; параметры остаточного жизненного пространства; весовые ограничения.

ООО «Крона-НН» разработало программу мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных несоответствий. Выпущенные до проверки «вахтовки» будут отозваны, а последующие будут выпускаться по новой технологии.

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