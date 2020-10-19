Архангельск, , 22:37 — REGNUM В Архангельске построят гостиницу для пациентов, приезжающих в регион на медицинские обследования и лечение. Инвестпроекту уже присвоен статус приоритетного. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Он рассказал, что пациент-отель будет восьмиэтажным и сможет принимать 366 гостей. По заявлению инвестора, стоимость размещения в номерах будет варьироваться от 900 до 1900 рублей в сутки.

«Знаю, что гостиница для пациентов архангельских врачей всегда была очень востребована среди жителей Ненецкого автономного округа, которые часто по направлению приезжают в соседний регион за получением высококвалифицированной помощью», — написал глава региона.

По словам Цыбульского, инвестор потратит на реализацию проекта 170 млн рублей.