Москва, , 22:43 — REGNUM Увеличение возраста выхода на пенсию сотрудников силовых структур можно заменить их трудоустройством на неопасные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщил экономист Василий Колташов, комментируя предложение Минфина РФ сократить расходы на ряд силовых структур.

«Вопрос о пенсиях силовиков является вопросом очень сложным. Понятно, что огромный разрыв в пенсиях, возрасте выхода на пенсию, в индексации от обычный пенсионеров раздражает общество. Но его упразднение сейчас вызовет раздражение самих силовиков», — сказал Колташов.

По мнению эксперта вопрос экономии средств на пенсиях сотрудников силовых структур следует рассматривать в ином разрезе. Например, можно задуматься об использовании компетентных кадров, которые отслужили в силовых ведомствах на гражданской службе вместо предоставления им досрочной пенсии.

«Государство, по методу Пруссии XVIII века вполне могло бы предложить этим людям не пенсию, а не очень обременительную работу. Ранний выход на пенсию объясняется тем, что нагрузка и особо тяжёлые условия. Но вы можете предложить этим людям более легкие условия, можно перевести сотрудников силовых ведомств на должности чиновников», — заявил Колташов.

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