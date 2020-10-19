Москва, , 22:48 — REGNUM Предложение Минфина РФ объединить МВД, ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД для экономии расходов бюджета не оправдано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, Минфин хочет применить простой бухгалтерский метод там, где следует действовать очень осторожно и осмотрительно.

«Я бы пояснил что, например, федеральная служба исполнения наказаний потому не должна быть подчинена министерству внутренних дел, что она выполняет в значительной мере функцию исправительную, в то время как полицейские структуры выполняют функцию иную — они должны поймать преступника, а исправлять его — это дело следующего этапа. Таким бухгалтерским методом всех сваливать в кучу — выглядит как безумие», — сказал Колташов.

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