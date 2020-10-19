Москва, , 22:53 — REGNUM Предложение Минфина РФ объединить МВД, ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД в целях экономии бюджетных средств чревато негативными последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По его оценке, министерство финансов предлагает чисто бухгалтерское сокращение расходов.

«То есть не учитываются ни традиции, ни особенности работы различных структур, которые формально можно отнести к правоохранительным или силовым. Конечно, такой метод может привести к бюджетному сокращению. Но будет ли эта политика соответствовать решению государством своих задач?» — отметил экономист.

Таким образом получится, что службы, которые изначально создавались как раздельные, порой даже параллельные, будут объединены в одну организацию, что сделает невозможным их конкурирование, которое и позволяет обеспечивать защиту граждан, заявил эксперт.

«Так министерство финансов может предложить и суд подчинить полиции и ФСО подчинить МВД. Таким методом можно наэкономить очень много. Но при этом возникнет бюрократический хаос. И те структуры, которые выполняют разные функции будут свалены в одну структуру. Боюсь, что эффективно решать свои задачи они едва ли смогут», — сказал Колташов.

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