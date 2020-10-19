Варшава, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 октября прибыл с визитом в Польшу, где выступил с лекцией перед студентами и дал интервью издательству Business Insider Polska, которое было опубликовано 19 октября. Темой интервью стала экономика страны в период пандемии коронавируса.

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По словам политика, вторая волна пандемии сильно повредит стране, поэтому правительство предприняло меры для того, чтобы избежать повторного введения карантина — в том числе обязательное ношение масок во всех открытых и закрытых пространствах вне дома.

Несмотря на заверения Рамы о том, что власти делают все, чтобы избежать второй волны, очередной рекорд по заражениям коронавирусом был побит в день публикации интервью, 19 октября. За неделю уровень заражений поднялся с 200 до почти 300 случаев в день.

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