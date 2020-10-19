Москва, , 21:55 — REGNUM Мировые цены на нефть соответствуют текущей ситуации на рынке. Об этом заявил 19 октября министр энергетики России Александр Новак.

«Я считаю, что сегодняшние цены соответствуют текущей ситуации, и рынок её адекватно оценивает», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Минэнерго также отметил, что в настоящее время не видит каких-либо специальных факторов, которые могли бы повлиять или на резкое повышение или резкое снижение цен на нефть.

Напомним, ранее сегодня Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что мировой энергетический рынок остаётся волатильным, и отрасль по-прежнему находится в периоде неопределённостей.

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