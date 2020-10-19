Москва, , 20:48 — REGNUM Российская нефтяная компания «Русснефть» в январе-сентябре 2020 года понесла чистый убыток в размере 15,289 млрд рублей против чистой прибыли в 12,25 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила пресс-служба компании.

Как сообщается, убыток компании до налогообложения с начала текущего года составил 18,984 млрд рублей против 15,963 млрд рублей прибыли годом ранее.

Выручка «Русснефти» за январь-сентябрь упала на 35,4% и составила 96,091 млрд рублей, при этом себестоимость продаж снизилась на 27,4% — до 84,331 млрд рублей.

Напомним, в начале октября Федеральная таможенная служба представила данные 6 согласно которым доходы от экспорта нефти из России за январь-август 2020 года составили $48,8 млрд, сократившись на 39,9% в годовом выражении.

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