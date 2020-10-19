Подгорица, , 19:43 — REGNUM При сдаче жилья туристам в Черногории треть доходов уходит в «серую зону», сообщило управление по мониторингу туристических потоков.

В сообщении ведомства говорится, что сдача квартир в аренду туристам становится все более распространенной в Черногории, что, если эта тенденция сохранится, может напрямую поставить под угрозу бизнес отелей

Коммунальная инспекция заявила, что их сотрудникам очень сложно получить информацию о владельцах квартир. Налоговая администрация не располагает отдельными данными по сдающим квартиры.

В Черногории от 25 до 30 процентов единиц индивидуального жилья для туристов не зарегистрированы.