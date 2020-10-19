Саратов, , 19:35 — REGNUM В Саратовской области до наступления холодов намерены завершить запланированный ремонт улиц и тротуаров. Губернатор Валерий Радаев поручил уже сейчас начать подготовку к работам на следующий год и составить реестр дорог, подлежащих ремонту. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Дорожная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Губернатор 19 октября проинспектировал дорожные работы в столице и посетил несколько объектов. Так, к 1 ноября должны завершить реконструкцию дорожного полотна и ливневок, обустроить тротуары, установить освещение на улице Романтиков. Продолжается ремонт тротуаров на 5-й Дачной, на улице Олимпийской от улицы Панфилова до Гвардейской. Ведется замена дорожного покрытия и бордюров на улице Международной.

В Ленинском районе города запланировали ремонт участков на 28 улицах. На сегодняшний день работы выполнены на 40%, но к началу ноября ремонт обещали закончить.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на предстоящий год запланирован капитальный ремонт трех мостов: на улице Буровой, через Глебучев овраг и возле Алтынной горы. Будет объявлен конкурс по капитальному ремонту этих сооружений.

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