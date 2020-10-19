Подгорица, , 18:32 — REGNUM Черногория может получить около 500 млн евро из денег, выделенных ЕС на инвестиционный план для Западных Балкан, сообщает издание Vijesti.

Евросоюз будет требовать, чтобы проекты были необходимыми, рентабельными, устойчивыми и экологически безопасными.

Черногория может рассчитывать на получение около пяти процентов средств, грантов и льготных займов в размере девяти миллиардов евро из инвестиционной программы Европейской комиссии (ЕК) для Западных Балкан, что составляет около 450−500 миллионов, но все зависит от качества предлагаемых проектов.

За последние десять лет с момента существования инвестиционной системы ЕС Черногория получила около 410 миллионов из примерно 7,5 миллиарда распределенных грантов и льготных кредитов странам региона.

Стоимость проектов, на которые Черногория пока подавала заявки самостоятельно или совместно с одной или несколькими соседними странами, составляет около 1,7 миллиарда евро.