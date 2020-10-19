Подгорица, , 18:04 — REGNUM С 2020 года Черногория импортировала сигареты на сумму 8,23 миллиона евро, сообщает в таможенное управление страны.

Сигареты

Табачная продукция поступила из Сербии, России, Греции, Хорватии, Украины, Германии, Боснии и Герцеговины, а также Швейцарии.

«С начала года по сегодняшний день в Черногорию было ввезено 395 592 килограмма сигарет на сумму 8 237 960 евро», — уточнили в таможенном управлении.

Среди основынх поставщиков такие компани, как Philip Morris, British American Tobacco, LLC Petro, JTI, Karelia Tobacco Company.

Что касается электронных сигарет, то в Черногории ввезли 5 266 килограммов стоимостью 876 345 евро.