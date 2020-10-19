Нью-Йорк, США, , 17:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 19 октября в «зеленой зоне», однако пока не сильно поднялись по отношению к закрытию прошлой недели. На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 27,24 пункта (0,10%), до 28 633,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,85 пункта (0,28%), до 3493,66 пункта, индекс Nasdaq вырос на 60,78 пункта (0,52%), до 11 732,34 пункта.

Уолл-стрит Carlos Delgado

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Сдержанный оптимизм рынка связан с заявлениями официальных лиц о возможном подписании соглашения между Белым домом и конгрессменами-демократами, а также надеждой на скорое завершение тестирования вакцин от COVID-19.

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