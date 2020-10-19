Нижний Новгород, , 17:56 — REGNUM В онлайн-ярмарке вакансий участвовали около 800 нижегородцев. Им было предоставлено более 1000 вакансий. По итогам мероприятия 245 человек приглашены на личное собеседование с работодателем. Об этом сообщает правительство Нижегородской области 19 октября.

Соискатели беседовали онлайн с представителями кадровых служб крупных работодателей города, которые рассказали о том, какие специалисты им нужны.

«Всего в ярмарке вакансий приняли участие 12 работодателей города. Среди них — ПАО «ГАЗ», МП «Нижегородпассажиравтотранс» НПАП-2, АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», ГБУЗ НО «Городская больница №35 Советского р-на г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23», Управление федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, МКУ «Нижегородское городское лесничество», — отметили в правительстве.

Занятость населения является вопросом пристального внимания социологов. Так, по результатам опроса Института проблем социального управления, больше трети нижегородцев уверены, что «достаточно легко найдут себе равноценную работу в случае неожиданного увольнения».

»При всех проблемах с трудоустройством, отягощенными пандемией, достаточно оптимистично выглядит распределение ответов на вопрос о работе по специальности по возрастным группам. Более половины респондентов в возрасте от 36 до 55 лет заявили, что работают по специальности, а в группах 26−35 лет и 56−65 лет таких больше трети: 35,3% и 36,4% соответственно», — отметил директор организации Максим Лубяной.