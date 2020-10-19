Москва, , 17:45 — REGNUM В Госдуме в связи с серией инцидентов с разливом нефти предложили заняться проблемой таяния мерзлоты.

«Во-первых, нам уже не на словах, а на деле, нужно заняться проблемой таяния мерзлоты. Хотя официальных заключений нет, но что-то мне подсказывает, что недействующие трубопровод просто так дать течь не может. Скорее всего, произошел какой-то сдвиг. В тех местах подобные сдвиги могут быть, скорее всего, следствием проседания мерзлоты», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Если это соответствует действительности, рассуждает парламентарий, то срочно надо пересматривать стандарты безопасности, стандарты строительства и эксплуатации капитальных и линейных объектов.

«Замалчивание этой темы может привести в скором времени к катастрофическим последствиям», — предупреждает глава комитета.

Кроме того, по мнению Николаева, нужно вводить практику страхования экологических рисков.

«Так как особого доверия к нашим страховым компаниям нет, то вводить практику некоммерческого взаимного страхования», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Усинске на севере Коми введен режим ЧС после того, как в соседнем Ненецком округе в реку Колва вытекли нефтепродукты.