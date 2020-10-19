Москва, , 17:38 — REGNUM Компания Nestle может быть оштрафована за невыполнение указа мэра Москвы об обязательном переводе в режим дистанционной работы 30% сотрудников. Об этом 19 октября сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Юрий Гусаков.

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"В ходе мониторинга предоставленной информации ООО «Нестле Россия» был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей», — сказал он.

Таким образом, Nestle может стать первой из московских компаний, оштрафованных с момента принятия указа градоначальника.

Напомним, в начале октября Сергей Собянин поручил столичным работодателям перевести на удалённую работу не менее 30% свои сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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