Шанхай, Китай, , 17:36 — REGNUM Крупнейший в мире производитель электромобилей, американская компания Tesla, приступает к экспорту произведенных в Китае электромобилей Model 3 в страны Европы, 19 октября сообщает агентство Reuters.

Tesla активно развивает китайское направление, несмотря на обострение торговой войны США и Китая. Завод в Шанхае, первый автомобильный завод Tesla за пределами США, в 2020 году планирует выпустить 150 000 автомобилей.

«Поддержка китайского правительства… делает Китай лучшим рынком для интеллектуальных электромобилей» , — сказано в заявлении Tesla.

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