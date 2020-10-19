Шанхай, Китай, 19 октября 2020, 17:36 — REGNUM Крупнейший в мире производитель электромобилей, американская компания Tesla, приступает к экспорту произведенных в Китае электромобилей Model 3 в страны Европы, 19 октября сообщает агентство Reuters.
Tesla активно развивает китайское направление, несмотря на обострение торговой войны США и Китая. Завод в Шанхае, первый автомобильный завод Tesla за пределами США, в 2020 году планирует выпустить 150 000 автомобилей.
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