Москва, 19 октября 2020, 17:32 — REGNUM Восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризисом произошло быстрее, чем прогнозировалось.
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Об этом 19 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что Россия на первой стадии пандемии противостояла кризису лучше, чем ряд стран.
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