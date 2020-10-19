Москва, , 17:32 — REGNUM Восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризисом произошло быстрее, чем прогнозировалось.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Об этом 19 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Мишустин «С начала года инфляция составила чуть более трёх процентов. Восстановление экономики идёт быстрее, чем предполагалось, и уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем три процента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что Россия на первой стадии пандемии противостояла кризису лучше, чем ряд стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин оценил успехи России в борьбе с пандемией

Читайте развитие сюжета: Мишустин поднял вопрос о новых технологиях в здравоохранении