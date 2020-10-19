Москва, 19 октября 2020, 17:29 — REGNUM Предложенная Минтрудом РФ смена методики расчета прожиточного минимума скрывает некоторые подводные камни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.
Как подчеркнула экономист, в смене подхода скрыты подводные камни. Во-первых, это то, что показатель среднедушевых доходов содержит в себе показатели, которые население и работодатели могут занижать или скрывать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно предполагаемой новой методике расчета прожиточного минимума, он будет рассчитываться исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.
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