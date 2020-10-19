Бишкек, , 17:27 — REGNUM Министерство финансов Киргизии готовится открыть специальный счет, на который гражданам предлагается жертвовать деньги на погашение внешнего долга республики. Об этом сегодня, 19 октября, на пресс-конференции заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

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Парламентарий призвала киргизстанцев поддержать эту инициативу и добавила, что готова передать на эти цели свою месячную зарплату.

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«Поскольку 14 октября появилась информация о том, что Россия приостанавливает финансовую поддержку Киргизии, мы решили запустить кампанию по сбору средств под названием «За будущее», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что, по прогнозам аналитиков министерства финансов Киргизии, к концу 2020 года внешний долг республики вырастет до $4 млрд 323,6 млн (более 337 млрд рублей).

Отметим, что такая инициатива в Киргизии возникла не впервые. Так, 14 июня 2018 года Мухаммедкалый Абылгазиев, занимавший на тот момент пост премьер-министра Киргизии, заявил в парламенте о том, что правительство планирует открыть спецсчет для сбора пожертвований на погашение государственного внешнего долга страны.

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