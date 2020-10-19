Москва, , 16:53 — REGNUM Госдума на заседании 21 октября обсудит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% при налогообложении доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.