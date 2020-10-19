Москва, , 16:51 — REGNUM Одна из ключевых проблем, которая препятствует массовому приходу в РФ иностранных инвесторов, это непредсказуемое поведение российских судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Так он прокомментировал информацию о том, что иностранным бизнесменам трудно работать в РФ из-за чересчур часто меняющегося законодательства.

«Позиция иностранных инвесторов обоснована. На мой взгляд, российское законодательство сейчас переживает период реформ, что особенно проявляется в принятии летом закона об обязательных требованиях и порядке контроля, — сказал Моисеев. — Будет принят и новый КОАП, и многие другие вещи. Вообще российский законодатель быстро реагирует на изменения жизни путем принятия запрета или иных форм регулирования. Изменение законодательства — это, конечно, проблема, но не ключевая».

Ключевая же проблема, как полагает Моисеев, это трудно прогнозируемая судебная практика.

«Неясность в последствиях и неизвестность страшит всех, а уж зарубежных инвесторов и подавно», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что ведение бизнеса в России становится все более непредсказуемым.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ заявили о двух «бомбах», заложенных под предпринимательство