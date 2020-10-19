Москва, 19 октября 2020, 16:51 — REGNUM Одна из ключевых проблем, которая препятствует массовому приходу в РФ иностранных инвесторов, это непредсказуемое поведение российских судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Так он прокомментировал информацию о том, что иностранным бизнесменам трудно работать в РФ из-за чересчур часто меняющегося законодательства.
Ключевая же проблема, как полагает Моисеев, это трудно прогнозируемая судебная практика.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что ведение бизнеса в России становится все более непредсказуемым.
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