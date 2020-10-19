Москва, , 16:49 — REGNUM Высокая стоимость кредитов в России сказывается на способности населения платить по займам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ почти 70% должников объясняют допущенные ими просрочки по кредитам своими финансовыми трудностями.

«Коронавирус и ограничения остановили работу многих компаний, из-за падения выручки и доходов персонал или сокращали, или платили меньше. Естественно, в таком случае возникает нехватка финансов на уровне семьи и дилемма — как-то содержать детей или платить по долгам. Население выбрало первый вариант, — сказал экономист. — Еще одним важным фактором является отсутствие роста реальных зарплат, рост был зафиксирован только в 2019 году. Также можно отметить высокую стоимость кредитов, что дополнительно сказывается на способности населения платить по займам».

Напомним, как сообщалось ранее, жители РФ стали чаще отказываться от кредитов.