Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве могут оштрафовать ООО «Нестле Россия» за нарушение требований о дистанционной работе сотрудников. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Эмблема Nestle Mark Morgan

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"Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удалёнке для сотрудников», — говорится в информации штаба.

Отмечается, что в ходе мониторинга информации, предоставленной ООО «Нестле Россия», нашли нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 300 тыс. рублей. Это может стать первым штрафом в столице за нарушение указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал контролировать соблюдение мер по борьбе с коронавирусом в Москве, в том числе требование по удалённой работе.