Москва, , 16:30 — REGNUM ФосАгро вновь завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Гран-При в истории конкурса вручался лишь дважды и оба раза им была удостоена компания «ФосАгро».

»Эта победа — заслуга каждого работника, всего многотысячного трудового коллектива ФосАгро, — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. — Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проходит спустя несколько дней после дня рождения компании ФосАгро. Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное — благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса».

Одним из первых поздравления коллективу ФосАгро направил генеральный директор «ЭКОПСИ» Марк Розин:

«Ваша компания является отличным примером организации бизнеса с точки зрения управления трудовыми ресурсами, заботы о нуждах людей, позволяющей обеспечивать персоналу уверенность в будущем, — написал Розин. — Здоровая, сплоченная атмосфера в коллективах ФосАгро, поддержание единой корпоративной культуры, активный вклад в профессиональное развитие сотрудников позволяют компании уверенно идти к самым амбициозным целям».

В «ЭКОПСИ» не понаслышке знают о ФосАгро — компания с 2013 года ежегодно проводит исследование удовлетворенности персонала производителя удобрений. Интересно, что именно в этом году в компании начались стратегические изменения — Совет директоров единогласно выбрал генеральным директором Андрея А. Гурьева. Заместителем председателя Совета директоров был назначен Андрей Г. Гурьев. С тех пор компания утвердилась в статусе флагмана отрасли, объем производства агрохимической продукции вырос в 1,6 раза — с 5,9 млн в 2013 г. до 9,5 млн тонн в 2019.

Очередное исследование «ЭКОПСИ» было завершено совсем недавно, в сентябре. В нем участвовали сотрудники всех предприятий и дочерних обществ — это более 8500 человек. В этом году и опрос, и фокус-группы (беседы с сотрудниками, помогающие правильно интерпретировать результаты) прошли в онлайн формате.

«Конечно, одной из главных тем этого года стала пандемия, — пишут авторы. — В ходе исследования сотрудники выражали благодарность руководству за существенную поддержку, оказанную Группой в период пандемии: оперативное реагирование на эпидемиологическую ситуацию, обеспечение не только самих сотрудников, но и членов их семей средствами защиты на самом раннем этапе пандемии. Сотрудники оценили, что Группа компаний обеспечила им стабильность — не проводила сокращений, сохранила в полном объеме все льготы и выплатила традиционные премии к профессиональным праздникам».

Исследование показало, что компания успешно перешла на удаленный формат работы. Не у всех домашние условия позволяют сосредоточиться на работе, размываются границы работы и личной жизни, растягивается рабочее время, не всю работу с документами можно проводить из дома, но с большинством технических и организационных трудностей справиться удалось и в целом удаленный формат для ФосАгро был внедрен успешно.

«Многим не хватает неформального общения с коллегами, а некоторым — умения совместно решать вопросы в дистанционном формате, — пишут авторы доклада из «ЭКОПСИ». — Для решения этих и других вопросов, связанных с удаленной работой, сейчас идет отдельный проект».

В период пандемии персонал, особенно в Кировско-Апатитском и Балаковском районах, отметил помощь, которую ФосАгро оказывала медицинским учреждениям. Эти мероприятия позволяют развивать и поддерживать регионы присутствия компании и служат поводом для гордости персонала.

На протяжении многих лет руководство ФосАгро уделяло много внимания социальному обеспечению своих сотрудников. Обширный социальный пакет стал визитной карточкой компании на рынке труда. Сотрудники особенно ценят ДМС, путевки в санатории и на базы отдыха, компенсацию детского отдыха, жилищную программу.

«На протяжении нескольких лет уровень удовлетворенности персонала социальными льготами превышает показатель по добычным и производственным российским компаниям, — отмечают авторы исследования. — В 2020 году индекс по Группе компаний «ФосАгро» составил 84% при отраслевом показателе 67%».

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