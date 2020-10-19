Ханты-Мансийск, , 16:28 — REGNUM Югорский рыбоводный завод с его семью арендованными рыбопромысловыми участками продан департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО предприятию из Екатеринбурга ООО «Сервис-поставка Урал» за 798 млн рублей. Об этом сообщает Российский аукционный дом.

Ранее, в 2017 и 2018 годах, власти ХМАО намеревались продать за 1,1 млрд рублей. На само строительство завода по межрегиональной программе «Сотрудничество» было потрачено 1,5 млрд бюджетных рублей. сообщает Znak.com.

Строительство Югорского рыбоводного завода началось в 2008 году, завершилось в 2010-м. Но объект не был принят в эксплуатацию по причине неверно принятых решений на стадии проектирования. Для окончательного пуска завода была необходима реконструкция стоимостью ещё один миллиард рублей.

АО «Югорский рыбоводный завод» должен был заняться воспроизводством рыбы и водных биоресурсов — пеляди, осетров, муксуна.