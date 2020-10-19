Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Комиссия Заксобрания Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству одобрила проект бюджета Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом 19 октября сообщили в ЗакСе.

Напомним, проект был внесен губернатором Петербурга Александром Бегловым. Согласно документу, в 2021 году Петербург заработает 623,5 млрд рублей, потратит 710,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 87,2 млрд рублей.

Теперь комиссия порекомендовала депутатам Заксобрания поддержать проект на ближайшем заседании.

Напомним, ЗакС устроил себе «каникулы» и на прошлой неделе, вопреки обычаю, в полном составе не собирался.

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