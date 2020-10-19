Москва, , 16:09 — REGNUM В России были большие надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии, но этого не случилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Сокращение доходов и увольнения внесли корректировки в график платежей по долгам населения, — сказал экономист. — Население ожидало более активной помощи от государства в связи с финансовыми трудностями. Но ее оказалось недостаточно. Вероятность кризиса неплатежей есть, даже если не учитывать воздействие внешних факторов. А если учесть, то все факторы в совокупности могут вызвать еще большее сокращение спроса, еще большее падение доходов и еще более острый кризис неплатежей».

Однако сейчас, как пояснил экономист, ситуация несколько стабильнее, чем в апреле 2020 года.

«Но вторая волна вносит свои коррективы. Если государство вмешается, как это было весной, поможет населению и бизнесу, то это поможет решить проблему массового отказа от платежей, это решит проблему роста количества просрочек по займам, — сказал Алиев Аяз Аладдин оглы. — В противном случае при нехватке доходов у населения деваться людям будет некуда, и они будут вынуждены допускать просрочки в связи с финансовыми затруднениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил провести в России кредитную амнистию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают провести кредитную амнистию