Киев, , 15:53 — REGNUM Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 28,4 млрд кубометров топлива, сообщила 19 октября госкомпания «Оператор ГТС Украины».

Согласно источнику, за последнюю неделю с 10 по 17 октября запасы газа в хранилищах увеличились на 0,5%.

Компания-оператор подчеркивает, что в настоящий момент запасы газа в ПХГ на 33% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (тогда 21,3 млрд кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 92%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что рекордные запасы газа совершенно не означают, что топлива в грядущий отопительный сезон будет дешевым для украинцев.

Более того, эксперт Юрий Корольчук считает, что речь идет скорее о «рекордном просчете» «Нафтогаза», подчеркивая, что у руководства госкомпании сейчас паника, поскольку каким-то образом надо продать накопленный газ дорого.

Также отметим, что часть газохранилищ Украина просто сдает в аренду «европейским партнерам», соответственно, хранящийся там газ «Нафтогазу» не принадлежит.